0553 313 94 23
impression

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlamaya ilişkin açıklama

Hakkari'deki patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklama yaptı. Akar, "(Hakkari'de üs bölgesindeki patlama) Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı." ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 15:45
Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlamaya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Hakkari'de üs bölgesindeki patlama) Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı."

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 15:45
  1. Hulusi Akar
  2. Hakkari

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron, Trump'ın 'çok aşağılayıcı' dediği fikirde ısrarcı
    1. Macron, Trump'ın 'çok aşağılayıcı'..
    2. Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlamaya..
    3. Annesinin mezarından çıkanı görünce..
    4. Apple'dan resmi açıklama: iPhone X'lar..
    5. Hamileler bulantıya karşı ne yapmalı?
    6. Bilirkişi raporu ortaya çıktı: UBER..
    7. Yunanistan'a gitmek isteyen isteyen 17..
    8. Afganistan'da karakola saldırı! 3..
    9. İnanılır gibi değil! Parazitler kalbe..
    10. Mustafa Kemal büstünü sökmeye..
    11. Esenboğa Havalimanı'nda hareketli anlar!
    12. Samsun'da zincirleme kaza
    13. Bahçemize ve balkona ne alsak acaba?
    14. BM karar verdi! Irak savaş tazminatı..
    15. Tonga'da 6.3 büyüklüğünde deprem!..
    16. Katar'da mükemmel hizmet! Kur'an ve..
    17. Yakınmak yerine iş ilişkisi ağı..
    18. Uyuşturucu operasyonundada 9 kişi..
    19. Marmaris'te 52 kaçak yakalandı
    20. 'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti