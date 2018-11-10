Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlamaya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Hakkari'de üs bölgesindeki patlama) Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı."

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