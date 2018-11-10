Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlamaya ilişkin açıklama
Hakkari'deki patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklama yaptı. Akar, "(Hakkari'de üs bölgesindeki patlama) Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı." ifadelerini kullandı.10 Kasım 2018 Cumartesi 15:45
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Hakkari'de üs bölgesindeki patlama) Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı."
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