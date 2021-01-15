Hulusi Akar'dan flaş S-400 ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar basın mensuplarına yaptığı açıklamada, S-400 Hava Savunma Sistemlerinden (HSS) 2021 yılı itibariyle geri dönmenin çok zor olduğunu ve aynı zamanda ABD’nin yaptırımlar gibi tehditkar bir dilden uzak durması gerektiğini bildirdi.

Bakan Akar, "Sorunların çözümü için diyalog istiyoruz. ABD bir çözüm istiyorsa teknik seviyede bir çözüm bulunabilir" diyerek işleri bozmadan masada konuşarak çözüm bulunabileceğini belirtti.

Akar konuşmasına şöyle devam etti:

"ABD ve AB ile beraber NATO’nun bir parçasıyız. Ülkemizin savunması ve güvenliği için Avrupa, ABD ve NATO ile birlikte olmak istiyoruz. Hava Savunma Sistemi konusunu ABD ve AB ülkeleri ile müzakere ettik fakat maliyet, teslimat ve ortak üretim gibi konularda olumlu teklifler almadık. Bu konularda bize olumlu tutum gösteren Rusya’yı seçmek zorunda kaldık."

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması hakkında konuşan Bakan Akar, "F-35 programına dönmek, kendi savaş uçağımızı geliştirmek ve F-16’larımızı modernize etmek istiyoruz. F-35 konusunda ciddi zaman harcadık. Programdaki katılımımızın durdurulması ciddi bir sorun. Daha yıkıcı olan şey ise nesiller boyunca devam etme olasılığı olan güven krizidir" ifadelerini kullandı.

S-400’lerin NATO sistemlerinin ya da F-35’in çalışmasına sorun teşkil edeceği görüşüne katılmadığını belirten Bakan Akar Türkiye’nin F-35 programına dönmek istediğini ifade etti.