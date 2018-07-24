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Hulusi Akar'dan flaş bedelli askerlik açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik uygulamasında verilecek temel eğitimin, özellikle bir seferberlik durumunda, ön bilgiye sahip olan gençlerin eğitiminin daha etkili ve süratli gerçekleşmesini mümkün kılacağını söyledi.

24 Temmuz 2018 Salı 11:45
Hulusi Akar'dan flaş bedelli askerlik açıklaması!

Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin bedelli askerlik uygulamasındaki 21 gün şartına ilişkin sorusu üzerine, "Buradaki ihtiyaçlar, sorunlar çerçevesinde konu sürekli tartışılmakta, görüşülmekte. Dolayısıyla en uygun neyse komisyondaki çalışmalarla karar verilecek." dedi.

Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde 21 gün şartının değişip değişmeyeceği sorusuna Akar, "O Genel Kurulun takdiri. Biz elimizdeki bütün bilgileri, geçmişte yapılan tecrübeleri ilgili komisyonlara, personellere aktardık. Oradaki arkadaşlarımız çalışmalarını yapmakta, yapmaya devam ediyorlar." yanıtını verdi. 

Bir gazetecinin, başvuran kişi sayısının bir milyon olması durumunda eğitimin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili sorusu üzerine ise Akar, "Tedbir alırız ama o varsayım biraz aşırı." ifadesini kullandı. 

Geçmişte bunların planlamasının yapıldığını, önceki bedelli askerlik uygulamalarından yararlanan kişilerin en yüksek yüzde 30, en az yüzde 10 olarak gerçekleştiğini anlatan Akar, "Bu manada bakıldığında 150 bin ila 400 bin arasında bir başvuru bekliyoruz. Buna göre Genelkurmayı, kuvvetlerimizi ikaz ettik. Ona göre hazırlıklarını sürdürüyorlar. Onda bir sorun olmaz." diye konuştu. 

Gençlerin 21 günün kaldırılması yönünde taleplerinin olduğunun aktarılması üzerine Akar, "Artık o Meclisin takdiri. Biz gerekli bilgileri sunduk. Meclisin takdirine göre karar verilecek." dedi. 

Bir gazetecinin, "temel askerlik eğitiminin olması gerektiği yönünde düşünenlerin de olduğunu" belirtmesi üzerine Hulusi Akar, "Gayet tabii... Bir seferberlik, herhangi bir şey söz konusu olduğu takdirde ön bilgiye sahip olan gençlerin elimizde olması, o eğitimin daha etkili ve daha süratli gerçekleşmesini mümkün kılar." değerlendirmesinde bulundu. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:45
  1. Hulusi Akar
  2. Milli Savunma Bakanı
  3. Bedelli Askerlik
  4. Açıklama

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  • KocasolakKocasolak58 dk önce
    Zengin s paları zaten yapmıyor ve yapmıycak da zaten iyisi mi ödesin 60 bin hiç gitmesin.
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