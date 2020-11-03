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Gündem Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Bunlar çıkmaz sokak
Gündem

Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Bunlar çıkmaz sokak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptığı açıklamada "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:04:00 -
Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Bunlar çıkmaz sokak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptığı açıklamada "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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