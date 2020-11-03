Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Bunlar çıkmaz sokak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptığı açıklamada "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptığı açıklamada "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.