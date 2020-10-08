Hulusi Akar'dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada "Ermenistan'ın Karabağ’ı işgali ve sivil katliamları karşısında suspus olanların sergiledikleri tavır tam bir iki yüzlülüktür. Azerbaycan topraklarının işgaline ses çıkarmayanların, ateşkes çağrısı yerine Ermenistan’ın Karabağ’ı terk etmesini sağlamaları doğru olacaktır. Bir 30 yıl daha oyalanmaya tahammülümüz yok. Çözüm mekanizmalarının uluslararası saygınlıklarını kazanmaları için fırsat doğmuştur." dedi.