Hulusi Akar'dan Azerbaycan açıklaması! "Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere ile dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayiini (TUSAŞ) ziyaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, projelere ilişkin bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını belirten Akar, "Şu ana kadar Mehmetçik görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirdi, inşallah bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda artık bir özne haline geldiğini ifade eden Akar, bu durumun itibarla birlikte büyük bir sorumluluk da getirdiğini söyledi.

Söz konusu sorumluluğu yerine getirebilmek için çok daha fazla çalışmanın önemini vurgulayan Akar, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimize, ruh kökümüze bağlı olarak başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere tüm tehdit ve tehlikelere karşı da azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir." dedi.

Mehmetçiğin gerek yurt içi gerek sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla yapmaya devam ettiğini dile getiren Akar, Azerbaycan'ın topraklarını işgal altından kurtarmasına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir başarı göstererek 30 yıla yakın süredir Ermenistan işgalindeki topraklarını geri aldığını belirten Akar, Karabağ'a ilişkin imzalanan anlaşmaya yönelik, "Rusya ile yaptığımız görüşmeler var. Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması konusunda yapılması gereken ne varsa onları yaptık, yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Türkü'nün başarısının tahkimi için gerekenleri yaptıklarını söyleyen Bakan Akar, "Azerbaycan ile ilgili tezkere de çıktı. Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Onların nakliyesiyle ilgili Hava Kuvvetlerimiz de hazır." diye konuştu.

Bazı Batılı siyasetçilerin "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı yaktı, yıktı" söylemlerine de tepki gösteren Akar, şunları söyledi:

"Gerçek dışı bu ifadeler tamamen yanlış değerlendirmelerdir. Orada Azerbaycan ordusu uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmadı. Yaptığı şeyin aslı ve esası; 30 yıldan beri işgal altındaki öz topraklarının kurtarılmasından ibarettir. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Ulu orta böyle konuşmalarla Azerbaycan ordusunu suçlamak gibi bir hataya düşmemeleri lazım. Azerbaycan ordusunu 'yakıp-yıkmakla' suçlamak gerçekten büyük gaflet, gerçekten büyük bir hatadır. İnsanın vatanını koruması, işgal altındaki topraklarını kurtarması kutsal bir görev. Azerbaycan ordusunun yaptığı şey bu. Bunun ötesinde, Ermenistan ordusu bütün dünyanın gözü önünde, çok aleni bir şekilde, göz göre göre Azerbaycan'ın yerleşim yerlerini, şehirlerini bombaladı.

Bütün dünya bunu gördü fakat bazıları hala kör, hala sağır. Bunların çağdaşlıktan, insan haklarından, demokrasi, tarafsızlıktan bahsetmesi gerçekten mümkün değil."

"İyi komşuluğa yakışmıyor"

Doğu Akdeniz'de araştırma gemilerinin bilimsel ve teknik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Akar, "Bu çalışmaları bir tahrik olarak, gerilimi yükseltme nedeni olarak göstermek, gerçekten ahlaki değerlerle bağdaşmayacak bir olay." dedi.

Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığını belirten Akar, şöyle konuştu:

"Egemenliği herhangi bir şekilde Yunanistan'a verilmeyen adalarda yaptıkları eylemler tamamen göz ardı ediliyor, onun dışında bizim yaptığımız bilimsel, teknik çalışmalar tahrik gibi gösteriliyor. Bu, gerçekten yanlış bir yaklaşım, iyi komşuluğa yakışmıyor. Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar. Biz siyasal çözümlerden, diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Bu konuda iyi niyetimizi gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunun da anlaşılmasını bekliyoruz. Bunun dışında birtakım hareketlere tevessül etmelerinin iyi komşuluk ilişkileriyle izahının mümkün olmadığını da ifade etmek istiyorum."

Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Akar, "Kıbrıs'ta bir Türk varlığının olduğunu, yüzyıllardan beri orada yaşayan Türkler olduğunu görmeleri lazım. Onların haklarını teslim etmeleri lazım." dedi. Akar, Türkiye'nin garantör olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşviki sayesinde yerli ve milli savunma sanayisi konusunda önemli adımların atıldığını ifade eden Akar, "Geldiğimiz noktadan memnunuz fakat işin burada bitmediğinin, bundan sonra daha çok işimiz olduğunun farkındayız. İnşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle, kamu ve özel sektör iş birliğiyle çok daha önemli yerlere varacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasalar çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır." dedi.

Toplantının ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.​​​​​​​