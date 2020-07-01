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Gündem

Hulusi Akar'dan Albayrak ailesine yönelik mesajlara tepki

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlarla ilgili, "Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:43:00 -
Hulusi Akar'dan Albayrak ailesine yönelik mesajlara tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve kıymetli eşleri Esra Albayrak hanımefendiyi tebrik eder, dünyaya gözlerini açan Hamza Salih yavrumuza sağlıklı, mutlu ömürler dileriz. ‬Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz."

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