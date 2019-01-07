Hulusi Akar'dan ABD'ye Suriye cevabı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir" dedi.07 Ocak 2019 Pazartesi 14:26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DAEŞ’li teröristlerledir" dedi.
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