Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Akar, yeni askerlik sisteminin tablo üzerinden anlatarak açıkladı.

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