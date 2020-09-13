Hulusi Akar ve komutanlar Kaş'ta! Türkiye'den Yunanistan'a misilleme

Doğu Akdeniz krizinde diyalogtan yana olmayan Yunanistan her geçen gün gerilimi tırmandırıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun Antalya’nın Kaş ilçesine 2 km uzaklıkta bulunan Meis adasında sözde kurtuluş törenine katılacak olmasının ardından Türkiye’den flaş hamle geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla birlikte Antalya’nın Kaş ilçesine geldi.

Kaş’ta düzenlenecek törende 1917’de dünyanın ilk uçak gemisini batıran Türk subayı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anılacak.

Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar burada yaptığı açıklamada "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Biz burada iyi komşuluktan yanayız, dostluktan yanayız, diyalogdan yanayız, siyasi çözümlerden yanayız. Dolayısıyla bunun tesis edilebilmesi için de elimizden gelen gayreti Türkiye olarak gösteriyoruz.". açıklamasında bulundu.

Törenin Meis’teki Yunan provokasyonu ile aynı günde yapılması dikkat çekti.