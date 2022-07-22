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Gündem Hulusi Akar Rus mevkidaşıyla görüştü
Gündem

Hulusi Akar Rus mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 16:34:00 -
Hulusi Akar Rus mevkidaşıyla görüştü

Akar, Türkiye’nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul’a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı’nda bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından;

-Ukrayna’da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı,

-Tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu’ya teşekkür edildiği bildirildi.

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