Hulusi Akar: Münbiç'te ilerleme oluyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Münbiç) Yavaş da olsa ilerleme oluyor. Muhataplarımıza YPG/PKK'nın bölgeyi terk etmesi konusunu sürekli hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, İdlib konusunda ise "Ateşkes bozulmadan 3,5-4 milyon insanın güvenliğinin sağlanmasına, yardımların yürütülmesine ve saldırıların durmasına gayret ediyoruz" dedi.

YAVAŞ DA OLSA İLERLEME VAR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şorgu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonla görüştü.

Görüşmede bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.