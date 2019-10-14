0553 313 94 23

Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin bilgi verdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:13
Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret eden Akar, "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu'nun makamında basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Ünal Çeviköz ile Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Akar, görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi verdiğini ve Kılıçdaroğlu'nun görüşlerini dinlediğini söyledi.

Görüşmenin güzel geçtiğini ifade eden Akar, harekatın Mehmetçik'in kahramanlık ve fedakarlığıyla başarılı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Bakan Akar, tarihe altın harflerle yazılacak faaliyetlerin icra edildiğinin altını çizerek, kontrol altına alınan bölgelerdeki halkın desteğinin de kendileri için moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Milletin desteğinin Mehmetçik'in moral ve motivasyonunu yükselttiğini belirten Akar, "Hakikaten istekli, yetenekli personelimizin çalışmalarıyla inşallah bu harekatı olabildiğince kısa zamanda tamamlamaya çalışacağız. El yapımı patlayıcılarla, mayınlarla mücadele devam ediyor. Tuzaklar, keskin nişancılar, bir sürü ihtimaller var." diye konuştu.

"Bu işi hassas şekilde yönetiyoruz"

Askerlerin güvenliğine zarar gelmeyecek şekilde bu işi dikkatli, hassas şekilde yönetmeye çalıştıklarına işaret eden Akar, birinci önceliklerinin sivillere zarar gelmemesi olduğunu vurguladı.

Bakan Akar, koalisyon askerine zarar gelmemesi için de tüm tedbirleri aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir dini, etnik kökenle bizim bir sıkıntımız yok. Onlara karşı herhangi bir hareketimiz yok. Bu harekatın tek hedefinde teröristler var. Bunlarla mücadele devam ediyor. DEAŞ ile mücadelemizin PKK'dan, YPG'den hiçbir farkı yok. Hepsi terörist. Dolayısıyla bunlara karşı da bizim yaptığımız yöntem ile yollar aynı. Dün biliyorsunuz, birinci öncelikli olarak, Tel Abyad'daki DEAŞ hapishanesine yöneldik. Oraya vardığımızda PKK'lıların, YPG'lilerin buradaki terörist DEAŞ'lıları kaçırdıklarını, hapishaneyi boşalttıklarını gördük. Bunu da gerekli şekilde tespit ettik, gerekli makamlarla görüşmelerimizi, konuşmalarımızı, koordinasyonumuzu yapıyoruz. Sonuç olarak, bölgede herhangi bir şekilde terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz, birincisi bu. İkincisi de güvenli bölgeyi tesis edip hem kendi hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız hem de diğer taraftan bu bölgeden ayrılmış bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde evlerine ve topraklarına dönmelerine katkı sağlayacağız. Biz başından beri ifade ettiğimiz gibi Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim burada yapmaya çalıştığımız tek şey, 82 milyon halkımızın, ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, bu amaçla çalışıyoruz."

Fırat'ın batısı

Fırat'ın batısıyla ilgili gelişme olup olmadığı yönündeki soruyu Akar, "Çalışmalarımız sürüyor." diyerek yanıtladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 19:13
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Bülent Kuşoğlu
  4. Ünal Çeviköz
  5. Oğuz Kaan Salıcı
  6. Mehmetçik
  7. DEAŞ
  8. YPG
  9. Tel Abyad
  10. Tel Abyad DEAŞ
  11. Hulusi Akar
  12. Fırat'ın batısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyona destek verdiği için sözleşmesi feshedilen Enver Cenk Şahin'den ilk açıklama!
    1. Operasyona destek verdiği için..
    2. Samsun'da bıçakla yaralama!
    3. Türkiye-Rusya hattında sıcak gelişme!..
    4. Yaptırım açıklamasına Türkiye'den çok..
    5. Keten tohumunun faydaları nelerdir?
    6. Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu ile..
    7. Hulusi Akar'dan kritik Barış Pınarı..
    8. ABD askerleri kritik noktadan çekilme..
    9. Terör örgütünün Esed ile yaptığı..
    10. DGS ek tercih sonuçları nasıl..
    11. ABD'li haber kanalı ABC, Türkiye'yi..
    12. Süresiz nafaka son durum ne? Nafaka..
    13. Doğu Perinçek’ten çok konuşulacak..
    14. MHP’li vekiller Erdoğan’ın uçağında
    15. ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım..
    16. Fazla çalışma saati ne kadar? Fazla..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli..
    18. CHP'nin Barış Pınarı Harekatı tanımı..
    19. Türkiye ve Rusya arasında kritik..
    20. Paçanga böreği nasıl yapılır? Paçanga..
    21. Sağlığına kavuşan Devlet Bahçeli..
    22. İlkay Gündoğan ve Emre Can ‘asker..
    23. Patlıcan gömme nasıl yapılır? Patlıcan..
    24. Ruhani'den Barış Pınarı Harekatı ile..
    25. Barış Pınarı Harekatı'na destek veren..
    26. Başkan Erdoğan dünyaya bu kare..
    27. Etli gevrek nasıl yapılır? Etli gevrek..
    28. Beyaz Saray’da Türkiye’ye yaptırım..
    29. Fransızlardan küstah çıkış: Türkler..
    30. Nevşin Mengü'den bir rezalet daha!..
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor