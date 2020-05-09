Hulusi Akar duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Dünkü operasyonlarda 17 olmak üzere 1 Ocak'tan bu yana operasyon bölgelerinde toplam 1359 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Terhis ve celplerle ilgili de açıklama yapan Akar "Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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