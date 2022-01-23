Acun Ilıcalı’nın satın aldığını Hull City takımı çıktığı son iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bu sebeple pek çok kişi Hull City’nin hangi ligde mücadele ettiğini araştırıyor.

Hull City hangi ligde oynuyor? Hull City nerenin takımı?

Yapımcı Acun Ilıcalı, İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City'i satın aldı. Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın Hull City'i satın alma işlemlerini tamamlandığı ve takımın tüm kontrolünü devraldığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ilıcalı, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini ve Hull City'le güzel bir yolculuğa başladıklarını belirtti.

Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla büyük hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek istediğini belirterek takımın eski sahibi Allam ailesine teşekkür etti.

Hull City'in eski Başkan Yardımcısı Ehab Allam ise satışa ilişkin "Artık yeni birinin mantoyu devralma zamanı geldi. Acun ve ekibine gelecek için iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Allam, Ilıcalı'nın takımla taraftar arasındaki ilişkiyi yeniden inşa edeceğini ve takımın sahada ihtiyacı olan başarıyı getirebileceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Ilıcalı'nın bugün Hull City'nin MKM Stadı'nda Blackburn Rovers'ı konuk edeceği karşılaşmayı sahadan izleyeceği de aktarıldı.

Hull City, 24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship Ligi’nde 27 maçta 8 galibiyet 5 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 29 puan topladı. Hull City ligde 19.sırada bulunuyor.