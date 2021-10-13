Hulki Cevizoğlu'ndan savcılara Akşener ve Kılıçdaroğlu çağrısı

Cevizoğlu, yapılan bu açıklamalarla korku toplumu oluşturulmaya çalışıldığını ve bunun çok tehlikeli olduğuna dikkat çekerek savcıların biran önce devreye girerek bu kişileri ifadeye çağırması gerektiğini söyledi.

İşsizlik ve ekonomik sorunların yanına bir de güvensizlik pandemisi yaymaya çalışıldığını anlatan Cevizoğlu, " Eğer bu dedikleri doğru değilse bunu yaymanızın amacı ne. Bu korkunç birşeydir. Savcıya da konuşmaları gerekir, topluma da açıklamada bulunmaları gerekir." dedi. Cevizoğlu, "Ben savcıların yerinde olsam, ifadesi için bu genel başkanları çağırırım" dedi.