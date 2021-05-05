Hulki Cevizoğlu'ndan İmamoğlu değerlendirmesi: Kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler!
CNN Türk canlı yayınına katılan gazeteci Hulki Cevizoğlu, Ekrem İmamoğlu için açıldığı iddia edilen 'türbe' davası hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
Yeniakit.com.tr
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin türbesinde elleri arkada saygısız uslübü sebebi ile dava açıldığı iddialarını değerlendirdi. CNN canlı yayınında konuşan Cevizoğlu, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:
'Kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler'
"Yok efendim, 'türbeye gitti, saçını taradıi elini beline koydu' gibi gerekçelerle bir kişiye dava açılması, o kişiye inanılmaz puan kazandırır. Bu nedenle kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler."