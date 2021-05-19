Hulki Cevizoğlu CHP'yi bombaladı

Katıldığı programda CHP'nin AK Parti karşısında uzun yıllardır süren başarısızlığını gündeme getiren Hulki Cevizoğlu, 18 yıldır oy verdiği CHP'den hesap sordu.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programının konuğu oldu.

Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı programda Cevizoğlu, CHP'nin AK Parti karşısında 20 yıllık başarısızlığını gündeme getirdi.

AK Parti'nin bir dönem daha iktidar olacağını söyleyen Cevizoğlu, CHP'den kimsenin hesap soramayacağını belirtti.

18 yıldır oy veriyorum hesap ver

CHP'den, CHP'ye oy verenlerin hesap sorabileceğini söyleyen Hulki Cevizoğlu, diğer konuk gazeteci Şaban Sevinç'i örnek göstererek, "Şaban oy vermiş hesap sorabilir, ben 18 yıldır oy verdim, ben hesap sorabilirim." dedi.

CHP'ye, "Ben oy veriyorum hesap ver!" diyen Cevizoğu sözlerini şöyle sürdürüdü:

"Gerçekleri yok edemezsiniz"

"Nasıl bir şeydir bu? Her seçim öncesi çeşitli numaralarla toplumu arkanızdan sürükleyerek gerçekleri yok edemezsiniz. Gerçek ortada. 19 yıldır, 20 yıldır iktidar olamıyorsun. İktidar olamayanların iktidar olan bir partiye eleştiri yöneltmesi ne demektir?

"Eleştiriyi kendinize yöneltin"

Eleştiriyi biraz da kendine yönelt, ben neden olamıyorum de. Olamıyorsam ben buradan gideyim de. Burası şahsi bir mesele mi, memleket vatan meselesi mi, ülke yönetme meselesi mi? Eğer mesele ülke yönetmek için parti kurmak ve politika yapmak ise yapamıyorsam geri gidiyorum diyeceksiniz.

"7 ortakla nasıl yöneteceksiniz"

Eğer mesele şahsi mesele ise orada oturur kalırsınız. İktidar olamıyorsun. Olamamak için de uğraşıyorsun. 7 ortaklı Millet İttifakı'nda kim yönetecek bu ülkeyi? Hanginiz yönetecek? 7 ortak birbirinden ne kadar çok taviz koparma peşinde bir ülke yönetimi mi olacak? Türkiye buna layık mıdır?"