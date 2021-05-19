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Gündem Hulki Cevizoğlu CHP'yi bombaladı
Gündem

Hulki Cevizoğlu CHP'yi bombaladı

CHP'nin uzun yıllar başarısız olması hakkında açıklamalarda bulunan Hulki Cevizoğlu, 18 yıldır oy verdiği CHP'yi topa tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 04:24:00 - 2021-05-19 04:53:29

Katıldığı programda CHP'nin AK Parti karşısında uzun yıllardır süren başarısızlığını gündeme getiren Hulki Cevizoğlu, 18 yıldır oy verdiği CHP'den hesap sordu.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programının konuğu oldu.

Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı programda Cevizoğlu, CHP'nin AK Parti karşısında 20 yıllık başarısızlığını gündeme getirdi.

AK Parti'nin bir dönem daha iktidar olacağını söyleyen Cevizoğlu, CHP'den kimsenin hesap soramayacağını belirtti.

18 yıldır oy veriyorum hesap ver

CHP'den, CHP'ye oy verenlerin hesap sorabileceğini söyleyen Hulki Cevizoğlu, diğer konuk gazeteci Şaban Sevinç'i örnek göstererek, "Şaban oy vermiş hesap sorabilir, ben 18 yıldır oy verdim, ben hesap sorabilirim." dedi.

CHP'ye, "Ben oy veriyorum hesap ver!" diyen Cevizoğu sözlerini şöyle sürdürüdü:

"Gerçekleri yok edemezsiniz"

"Nasıl bir şeydir bu? Her seçim öncesi çeşitli numaralarla toplumu arkanızdan sürükleyerek gerçekleri yok edemezsiniz. Gerçek ortada. 19 yıldır, 20 yıldır iktidar olamıyorsun. İktidar olamayanların iktidar olan bir partiye eleştiri yöneltmesi ne demektir?

"Eleştiriyi kendinize yöneltin"

Eleştiriyi biraz da kendine yönelt, ben neden olamıyorum de. Olamıyorsam ben buradan gideyim de. Burası şahsi bir mesele mi, memleket vatan meselesi mi, ülke yönetme meselesi mi? Eğer mesele ülke yönetmek için parti kurmak ve politika yapmak ise yapamıyorsam geri gidiyorum diyeceksiniz.

"7 ortakla nasıl yöneteceksiniz"

Eğer mesele şahsi mesele ise orada oturur kalırsınız. İktidar olamıyorsun. Olamamak için de uğraşıyorsun. 7 ortaklı Millet İttifakı'nda kim yönetecek bu ülkeyi? Hanginiz yönetecek? 7 ortak birbirinden ne kadar çok taviz koparma peşinde bir ülke yönetimi mi olacak? Türkiye buna layık mıdır?"

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Yorumlar

Eyüp

Zaten kiminle kimin eli kimin cebinde belli olmayan yamalı bohça gibi sürekli birbirinden taviz koparmaya çalışıp yeterki Erdoğan gitsin isterse Türkiye batsın yok olsun zihniyeti bunlarki. Adam adaylığını koyamıyor ama Erdoğan gitsin diyor. Ve bu adama oy veriyorlar.
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Ömer

Teröre bakanlık verilecek deyip güya terör partisine göz kırpıyor ama beri tarafta daha fazla oy kaybediyor haberi yok . Ya bu nasıl bir parti bu CHP bu nasıl muhalefet . Zaten ip i Saadet’i falan saymıyorum bile . Milletin karşısına neyle çıkacaklar . Millet maceraya felakete oy vermez verirse elindeki de ve en önemlisi huzuru güvenliği gider . Bunun bilincinde .
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