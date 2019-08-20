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Hükümlülere mesleki yeterlilik belgeleri verildi

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunda mesleki eğitim alan ve sınavlara katılarak kalfalık, ustalık ve mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan hükümlülere belgeleri törenle verildi

20 Ağustos 2019 Salı 15:30
Hükümlülere mesleki yeterlilik belgeleri verildi

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunda mesleki eğitim alan ve sınavlara katılarak kalfalık, ustalık ve mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan hükümlülere belgeleri törenle verildi.

Hükümlü ve tutukluların uygulamalı meslek eğitimi almasını ve tahliye olduktan sonra sosyal hayata kolay adapte olmasını sağlamak amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan hükümlülere, Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan törenle kalfalık, ustalık ve mesleki yeterlilik belgeleri verildi.

Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, TOBB MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban ile kurum yöneticileri, personeli ve hükümlüler katıldı.

Törende konuşan Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, amaçlarının nitelikli iş gücü olduğunu belirterek nitelikli iş gücüyle oluşturulacak hizmet veya ürünün daha kaliteli olacağını ve alanda ciddi bir rekabet gücü elde edeceğini söyledi.

Gerek örgün gerek mesleki teknik eğitim süreçlerinde standart yeterliliklere uygun eğitim verilmesi ve sektörle birlikte bilginin yanında becerinin de kazandırılmasının çalışma hayatına değer katacağını ifade eden Ceylan, bu düsturdan hareketle faaliyetlerini yürüten Mesleki Yeterlilik Kurumunun paydaşlarıyla sosyal faaliyetlere devam ettiğini bildirdi.

Ceylan, hükümlü ve tutukluların cezaları sona erdikten sonra çalışma ve sosyal hayata kazandırılmasının önem arz ettiğini aktardı. İşyurtları Kurumunun bu çerçevede çok etkin faaliyetler yürüttüğünü dile getiren Ceylan, "Ben kendilerini tebrik ediyorum. Biz de bu faaliyetlere sonuna kadar katkı vereceğiz." dedi.

- "Mutlu ve suçtan uzak yaşamalarını sağlamayı amaçladık"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ise ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, tutuklular, denetim serbestliği altında bulunanlar ve koruma kurullarınca yönlendirilen eski hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler olarak hayatlarını devam ettirmeleri için eğitim çalışmalarının yapılmasının özel bir önem taşıdığını anlattı.

Eğitim hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Numanoğlu, "Herkesin bu haktan yararlanması anayasamızda teminat altına alınmıştır. Bu kapsamda yaptığımız iş birliğinin en güzel ve en anlamlı örneklerinden birine tanıklık etmenin mutluluğunu sizlerle sevgi ve saygıyla tekrar paylaşıyorum." diye konuştu.

Numanoğlu, birlikte çıktıkları bu yolda yalnızca bireylerin eğitim seviyesini yükseltmek için değil onların yetenek ve bilgileri doğrultusunda bir meslek sahibi olabilmeleri adına ellerinden geleni yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Açılan kurslarla onların hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hem de ülkemizin iş piyasalarının mesleki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak meslek edinmelerini, verimli ve üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını artırmayı, salıverildikten sonra ise gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olmayı, sonuç olarak mutlu ve suçtan uzak yaşamalarını sağlamayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

- Atık tesisi açılışı

Öte yandan törene katılan protokol üyeleri programın ardından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde kurulan, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi ile Kompost Üretim Tesislerinin açılış kurdelesini kesti.

Faaliyete geçen tesisler ile yılda bin 825 ton ambalaj atığının işlenmesi, 15 ton kompost üretilmesi, üretilen kompost sayesinde kuruma ait tarım arazilerinin gübre maliyetlerinin düşürülmesi ve organik tarım uygulamalarına geçişin hızlandırılması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:30
  1. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu

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