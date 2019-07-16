Hükümlülere, girişimcilik eğitimi

Elazığ’da denetimli serbestlik hükümlülerine yönelik girişimcilik eğitimi verildi.

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) tarafından,denetimli serbestlik yasasından faydalanan hükümlülere “KOSGEB Destekleri ve Girişimcilik” konulu eğitim verildi.Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında yapılan programın, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, sosyal, kültürel, mesleki açıdan bilgilendirmek ve devlet desteklerinden haberdar edebilmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

EBEGEM bünyesinde görevli Uzman Hakan Özcan tarafından katılımcılara, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, istihdamın artırılması ve yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi ile KOSGEB’in geçmişi ve hangi amaçla kurulduğu, hangi sektörleri desteklediği, bu desteklerden kimlerin hangi derecede faydalanabileceği gibi konular aktarıldı.

Ayrıca hükümlülere, başarılı ve sürdürülebilir bir işletmeyi nasıl kurabilecekleri, yapmayı planladıkları iş kollarında ne şekilde ilerleyebilecekleri ve devletten alacakları hibe ile kredileri doğru şekilde değerlendirebilmeleri konularında da bilgilerverildiği belirtildi.

Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.