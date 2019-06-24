Hükümlü koğuşu ateşe verdi! Mersin’in Tarsus ilçesinde bir hükümlünün koğuşunda yangın çıkarması sonucu 8 infaz koruma memuru dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir hükümlünün koğuşunda yangın çıkarması sonucu 8 infaz koruma memuru dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Tarsus Cezaevleri Kampüsü T3 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik koğuşta kalan E.K, yatakları yakarak yangın çıkardı. Yangını gören ceza infaz kurumu yetkilileri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen 8 infaz koruma memuru Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hükümlü E.K'nin de hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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