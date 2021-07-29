Hükümetten orman yangınlarına dair açıklama

Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarına ekipler olağan gücüyle müdahale ederken, hükümet de sahada çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda, ilk yangının çıktığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde üs kuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında orman yangınlarına dair açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaların satırbaşları şu şekilde:

Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor.

183 vatandaş yangınlardan etkilendi. 10 entübe vatandaşımız ihtiyaten farklı hastanelere taşındı.

Maalesef Antalya'da 3 can kaybımız var. Hepimizin başı sağ olsun. Lütfen devletin yaptığı uyarılara uyalım. Evimizi, aracımızı bırakmamız gerekiyorsa bırakalım. Hiçbir şey canımızdan değerli değil.

Bakanlarımızla ciddi bir koordinasyon kurduk.

6 bin dekar tarım arazisinde zarar olduğu tespit edildi. Tespitler devam edecek.

Yüksek süratli rüzgarın devamı söz konusu. İlerleyen saatlerde azalan rüzgarla beraber en azından Antalya'da meteorolojik şartların lehimize olacağını söylüyorum.

Günlerdir uyumayan orman kahramanlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz.

Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var.

(Muğla) Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

(Manavgat'taki yangın) Yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık.

Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda.

76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor.

Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu.

6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu.

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