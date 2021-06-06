Hükümetten Marmara Denizi açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenecek "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılacak. Öncesinde bölgede inceleme yapan Bakan Kurum, "Marmara'mızı kaderine terk etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından notlar;

Müsilaj problemiyle ilgili çalışmalarımızı yerinde görmek çözüm önerilerine ilişkin çalışmalarımızı yapmak üzere Kocaeli'ne geldik. Marmara belediyeleri bünyesinde bir toplantı düzenleyeceğiz. Öncesinde çalıştayımızla sürece başladık. Diğer taraftan üniversitelerimiz ve bilim insanlarımızla denizlerimiz için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var.

Bu faaliyetler kapsamında müsilaja mesaimizi vermek üzere çalışmalarımızı başlattık. Hem deniz yüzeyinde çalışmalarımızı yürüttük. 91 ayrı noktadan numuneler aldık. Gemimiz her türlü numuneyi alan ve çıkaran kabiliyette.

Sahadan aldığımız veriler çerçevesinde sürecimizi yürütüyoruz. Alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı belediyelerimiz, valililerimiz, Marmara kıyısındaki STK'lar ve sanayi kuruluşlarımızla eylem planları çerçevesinde yatırımlarımızı yapacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız Dünya Çevre Günü'nde açıkladı. Marmara'mız için adımlarımızı atacağız. Kaderine terk etmeyeceğiz. Bu noktada kirlilikle yaşamasına müsaade etmeyeceğiz.

700 bilim insanı, STK katıldı, fikir ve önerilerini paylaştılar. İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız ve koruma altına alacağız. İklim değişiyor ve etkilerini her yerde hissediyoruz. Bu eylem planlarımızın çerçevesinde atılması gereken adımları atacağız. Cumhurbaşkanımızın çevre hassasiyeti çok yüksek, çok şanslıyız. Tüm desteği belediyelere vermek suretiyle bu süreci halledeceğiz. 7 gün 24 saat çalışmalarımızı göreceksiniz.

3 yıl içinde gereken adımları atıp Marmara'yı kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm çevre projelerimize destek veriyor. Tüm adımları oluşturacağımız koordinasyon grubunda tartışacağız. Çevre Komisyonumuz, valililerimiz burada... Oluşturacağımız internet sitesinden de vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Geleceğimizi kurtaracak adımları atacağız. Herkes taşın altına elini koydu.

Katı atıktan karasal çöplere sanayi yatırımlarına bu alanın izlenmesine acil eylem planı çerçevesinde alanın korunması ve deniz çöplerinin toplanmasına ilişkin adımlar atılacak. Zaten biz sürekli üniversitelerimizle işbirliği içindeyiz. Deniz suyu sıcaklığının Ege Denizi'ne göre arttığı tespitleri var. Arkadaşlarımız numuneler aldı. Test ettik, eylem planını oluşturduk.