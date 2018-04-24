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Hükümetten Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya yönelik sözlerine ilişkin "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir" dedi.

24 Nisan 2018 Salı 11:48
Hükümetten Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüsü Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Yörükler Çalıştayı'nda Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili söylediği sözleri eleştirdi. Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:48
  1. Kılıçdaroğlu
  2. bekir bozdağ

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