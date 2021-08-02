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Dünya

“Hükümetten İsrail’i felakete sürüklüyor”

İsrail’in eski başbakanı Binyamin Netanyahu mevcut hükümetin ülkeyi sürükleyeceği tehlikelerden ötürü endişeli olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 17:09:00 -
“Hükümetten İsrail’i felakete sürüklüyor”

Münübe Yılmaz

İsrail’in eski başbakanı Binyamin Netanyahu mevcut hükümetin ülkeyi sürükleyeceği tehlikelerden ötürü endişeli olduğunu açıkladı. Bugün katıldığı bir konferans sonrası açıklama yapan Netanyahu iktidardaki Bennet’in uyguladığı politikaların İsrail’i büyük bir felakate götüreceğini belirtti. “Hayatımı İsrail’i korumaya ve yaşatmaya adadım. Son haftalarda ise mevcut hükümetin İsrail’i büyük bir felakete götürdüğünü düşünmeden edemiyorum” ifadesinde bulunan Netanyahu, hükümetin virüs kapsamında yürüttüğü politikayı da eleştirdi. Milyonlarca doz aşı alındığını söyleyen Netanyahu, hükümetin alınan aşıları  halka uygulama konusunda başarısız olduğunu aktardı. Netanyahu başkanlığı sırasında vergileri düşürmek için yoğun çaba harcadığını fakat Bennet’in vergileri düşürmek yerine daha da artırdığını dile getirdi.

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