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Hükümetten ‘Hybrit’ araçlara yüzde 60’a varan teşvik

Toyota Plaza Aksoy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, geçtiğimiz aylarda onaylanan hurda teşvikleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:36
Hükümetten ‘Hybrit’ araçlara yüzde 60’a varan teşvik

Toyota Plaza Aksoy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, geçtiğimiz aylarda onaylanan hurda teşvikleri ile ilgili bilgiler paylaştı.


Hurda teşvik oranlarında ÖTV tutarına göre 8 bin ile 10 bin lira arası olan teşvik rakamlarının artarak 12 bin ile 15 bin lira arasında olduğunu söyleyen Pakize Genç, hükümetin Hybrit araçlarda da vatandaşlara yüzde 60’a varan teşviklerinin de olduğunu belirtti.


Hybrit araçların rövanşta olduğunu ve hükümetin bu araçlarda yüzde 60’a varan teşviklerinin bulunduğunu söyleyen Toyota Plaza Aksoy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, “Geçtiğimiz aylarda hurda teşvik oranında ÖTV tutarına göre 8 bin ile 10 bin lira arasında değişen bir indirim yansıması söz konusuydu ama bu oran arttı ve yine ÖTV oranına göre belirlenme sureti ile, 12 bin ile 15 bin lira arasında değişen hurda teşviki söz konusu şu an. Bilindiği gibi hükümetlerin zaten çevreyi koruma kanunu uyarınca, ‘Hybrit’ araçlara desteği söz konusu. Hükümetimizin de hybrit araçlarda yüzde 60’a varan ÖTV teşviki mevcut. Bu araçlar da zaten şu an da rövanştalar. Toyota markasının bu ay için belirlemiş olduğu kampanyayla bazı modellerimizde 10 bin 700 liraya varan indirimler söz konusu. Bu indirimler ve hurda teşviki ile beraber çok cazip oranlara düşüyor fiyatlar. Tüm vatandaşlarımızı Toyota Plaza Aksoy’a davet ediyor ve herkese iyi bayramlar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:36
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