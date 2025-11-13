Hükümetten geri vites! Fransa'da yeni emeklilik kararı...

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümetinin, ülkede emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren tartışmalı reformun askıya alınması için sunduğu teklif Ulusal Meclis’te oylandı. Milletvekilleri, 255'e karşı 146 oyla tartışmalı emeklilik reformunun 1 Ocak 2028'e kadar askıya alınmasına ilişkin hükümetin teklifini kabul etti.

Teklife Sosyalist Parti ve aşırı sağcı Ulusal Birlik destek verirken, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa ve Cumhuriyetçiler’in milletvekilleri karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans’ın milletvekillerinin çoğu ise çekimser kaldı.

Ulusal Meclis'te kabul edilen teklifle emeklilik yaşı 2028'e dek 62 olarak kalacak.

Macron’un partisi tarafından alınan emeklilik reformu Fransa’da aylar süren gösterilere ve grevlere rağmen kabul edilmiş, tartışmalı reform nedeniyle kurulan hükümetlerin de ömrü hep kısa olmuştu.