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Ekonomi Hükümetten doğal gaz müjdesi
Ekonomi

Hükümetten doğal gaz müjdesi

Müjdeleri peş peşe açıklayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 20:23:00 -
Hükümetten doğal gaz müjdesi

Açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, müjdeleri peş peş sıraladı.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak.

"3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız"

Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.

Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.

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