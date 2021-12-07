Hükümetten doğal gaz müjdesi
Müjdeleri peş peşe açıklayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, müjdeleri peş peş sıraladı.
Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:
2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak.
"3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız"
Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.
Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.