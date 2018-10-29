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Hükümetten bomba af mesajı! Yeni bir af taslağı hazırladık...

Adalet Bakanı Gül, MHP’nin Meclis’e sunduğu af teklifi dışında bir af yasası taslağı hazırladıklarını açıkladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:36
Hükümetten bomba af mesajı! Yeni bir af taslağı hazırladık...

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, MHP’nin Meclis’e sunduğu af teklifi dışında bir taslak hazırladıklarını söyledi. Gül, “İhtiyaç ve zaruretler çerçevesinde toplumdaki hassasiyeti rencide etmeyecek, ceza adaletini sağlama anlamında çalışmamız var. Cumhurbaşkanımız'ın talimatıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle teknik çalışma yapıyoruz” dedi.

DAHA ÖNCE BENZERİNİ YAPTIK... MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin ise AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını hatırlatan Gül şöyle konuştu:

‘AF’ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ... “Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz.”

SUÇ İŞLEYEN BİR KAPIDAN GİRİP DİĞER KAPIDAN ÇIKIYOR... Adalet Bakanı Gül, “Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. ‘Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor’ algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor" dedi.

MECLİS'İN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ... "Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor" diyen Bakan Gül, "Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız.”

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:36
  1. TBMM
  2. MHP
  3. Abdülhamit Gül
  4. af yasası
  5. af tasarısı

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  • Mehmet Mehmet 18 dk önce
    Af genel af olmalı
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