0553 313 94 23

Hükümetin zam teklifine Memur-Senden tepki

Hükumetin zam teklifini değerlendiren Memur-Sen Malatyaİl Temsilcisi HüseyinSöylemez, "Kamu İşverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif; gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip” dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
Hükümetin zam teklifine Memur-Senden tepki

Hükumetin zam teklifini değerlendiren Memur-Sen Malatyaİl Temsilcisi HüseyinSöylemez, "Kamu İşverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif; gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip” dedi.


Hükumetin 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisine gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 3, 5, ikinci 6 ayı için yüzde 3, 2021’de ise ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci 6 ayda ise 2 buçuk zam ve enflasyon farkı teklifin değerlendiren Memur-Sen Malatyaİl Temsicisi Hüseyin Söylemez, "5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk oturumla başladı. 16 Ağustos’ta yani dün itibariyle de Kamu İşveren Heyeti, masaya ilk teklifini sundu. Kamu İşvereni, görüşmelerin 16 gününde, bizim tekliflerimizin kendisine iletilmesinden tam 22 gün sonra masaya teklif sundu.Kamu İşverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif; gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip” diye konuştu.


Kamu İşvereninin teklifinin geçirildiğini belirten Söylemez, ”Teklif gecikti siteminin ve tepkisinin ötesinde teklif geçiştirildi, masa önemsizleştirildi vealın terimiz değersizleştirildi. Toplu sözleşme sürecine dair sitem ve tepki cümlelerinin sayısının ve dozunun yükselmesi; Kamu İşvereninin masaya geç teklif sunma gayretinin ve sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir” ifadelerini kullandı.


Hükumetin masaya sunduğu ilk teklifin kabul edilemeyeceğini ifade eden Söylemez, “Güçlü Türkiye imkansız, büyük Türkiye anlamsız ve yeni Türkiye gereksiz fikri sabitinde debelenenler dışında hiç kimsenin aklına yatmaz, gönlünü rahatlatmaz. Hükumet; bu teklifin, yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerini ve gerçeklerini yok sayanlara can suyu vermek, kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeme kararından da açıkça vazgeçmek olduğunu görmelidir.Daha da önemlisi hükumet, kalkınmayı önemsediğine, adaleti öncelediğine dair ispatı ve icraatı, toplu sözleşme masasına sunduğu yeni teklifle hem teyit hem de tescil etmelidir” şeklinde konuştu.


Yapılan zammın hükümletin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu olmadığında belirten Söylemez, ”Bu oranlar, hükumet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Hükumetin teklifi, faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişidoğrulamıyor ve aksine yok sayıyor”diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rüzgarlı havada denize giren kadın boğulmaktan son anda kurtarıldı
    1. Rüzgarlı havada denize giren kadın..
    2. Ergene Velimeşespor tarihinde bir ilk
    3. Başkan Acar, sünnet olacak çocukları..
    4. Van Gölü'ne dikkat çekmek için Kurtik..
    5. Sinop'taki tefeci operasyonu: 1..
    6. Tekirdağ’da kaçakçılığa geçit yok
    7. İstanbul'da sağanak yağış can aldı
    8. Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı ile..
    9. Çorlu’da satışa hazır uyuşturucu ele..
    10. İstanbul’da yoğun yağış sonrası yol..
    11. “Artçıları Kalbimizde” diyen..
    12. 11. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta..
    13. Devran Çağlar olarak bilinen..
    14. (Özel) Kasımpaşa’da bodrum katları ve..
    15. Aranan FETÖ sanıkları Yunanistan'a..
    16. CHP İl Başkanları Toplantısı
    17. Çocuğunu suni gölete attığı iddiası
    18. Bursalı gaziye Ankara çıkarması
    19. Kars'ta kaybolan çoban bulundu
    20. Darbecilere alkış tutan zihniyet..
    21. Haklarında toplam 17 yıl hapis cezası..
    22. Arsenal'den sürpriz Mesut Özil kararı
    23. Jandarma kurallara uymayan sürücüleri..
    24. Ali Yalçın'dan zam açıklaması: Yeni..
    25. Çığırtkanlıkla mücadele kapsamında 9..
    26. Sigara izmariti az daha evi yakacaktı
    27. Lokum yemek isterken canından oldu
    28. Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış..
    29. Balkondan havaya ateş eden şahıs..
    30. 13 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu