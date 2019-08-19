Hükümetin yeni zam teklifine Memur-Sen'den açıklama!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un memur ve memur emeklisine yeni bir teklifte bulunmasının ardından Memur-Sen'den yeni teklife cevap geldi.

Yeni teklifi olumlu bulduklarını ancak zam teklifinin müzakereye uygun olmadığını belirten Yalçın, bugün içinde yeni bir teklif beklediklerini ve hakem heyetine gitmeden önce bir gün süre verdiklerini söyledi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın konuşmalarından satır başları;

Kamu işveren heyeti başkanı dün gece teklifi güncelledi. Masaya 2 puan daha konulmasını sağlayan yeni bir teklif koydu. Müzakere evresinin son günü, uzlaşmak ve anlaşmak toplu sözleşme imzalamak için son bir buçuk günlük süremiz kaldı.

Önümüzde artırma beklentisi içinde olduğumuz iki husus var. İlki müzakere süresini uzatmak, diğeri hiç zaman kaybetmeden zam oranını yükseltmek.

Takvimin sıkıştığı bir süreçte müzakere süresi ve zam oranını artırmak taraflar arasında etkili ve sürekli iletişime ihtiyaç duyar.

2020 için 3,5+3 2021 için 3+2,5 şeklinde teklif büyük bir şaşkınlığa neden olmuş bu makul değil olsa olsa maluldür şeklinde tarafımızca yorumlandı. 2020 için 4+4, 2021 için 3+3'e dönüşmesi tepkilerimizin anlaşılmadığını gösteriyor

Müzakereye uygun değil

"İlk teklifle ilgili değerlendirmemizi dün gece yaptık. Başkanlar kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklif sunulması yönüyle olumlu bulmakta. Fakat yeterli zam oranları içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görmemektedir."

Hala ciddi mesafe almış değiliz

"Kamu işveren heyeti başkanı ve Bakan Selçuk'a çözüm arayışları, müzakereyi sonuç odaklı yürütme gayreti hassasiyetleri nedeniyle bu anlamda teşekkür ediyoruz. Hala ciddi bir mesafe almış değiliz. Sözleşme imzalama eşiğinin uzağındayız. Niyet ve gayret var ancak karar verici kudret ile herkesin iradesini yansıtan adalet yok. Toplu sözleşme masasında uzlaşma için ya yetki kullanılmalı ya ya yetki devredilmeli."

Bize 3 dakika yeter

"Biz bugün toplu sözleşme müzakerelerinin en az iki gün daha sürmesini sağlayacak bir hamle yapıyor, ve kamu işveren heyetine uzlaşmazlık halinde kamu görevlileri hakem kurulan başvurma süremizi 3 kullanmamıza gerek yok. 3 gün değil 3 dakika yeter bize."