Hükümetin 'master planı'nı açıkladı: Bisiklet yeni ulaşım aracı haline gelecek

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında yaşanan düşüşlerin ardından normalleşme süreci başladı ve bu döneme özgü bir takım uygulamalar hayata geçirildi.

Salgın sonrası dönemde birçok alanda değişim ve dönüşümlerin yaşanması bekleniyor. Bunlardan biri de şüphesiz ulaşım alışkanlıklarımıza dair olacak.

Koronovirüs sürecinde Avrupa ülkelerinde bisiklete olan talepte ciddi artışlar görüldü ve yapılan araştırmalarda toplum ulaşım konusundaki alışkanlıkların büyük ölçüde değişeceği belirtildi.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Bisiklet Endüstrisi Derneği As Başkanı Bayram Akgül, Türkiye'de bisikletin, ulaşım aracı olarak kullanılması için hükümetin master planı hazırladığını söyledi.

Alışkanlıklar değişecek

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ile ilgili projelerin pandemi süreci ile birlikte hız kazandığını söyleyen Akgül, "İnsanlar alışkanlıklarını değiştirecek. Türkiye'de elektrikli bisiklet trendi var. Pedal destekli bisikletlerin de varlığı ile insanlar ulaşımda bisikleti daha fazla kullanacaktır" diye konuştu.

Sağlıklı ve ekonomik

Türkiye'de bisiklet kullanımının istenilen seviyede olmadığını belirten Akgül, "Bisiklet, sağlıklı ve ekonomik olan bir ulaşım aracıdır. Bisikleti sosyal hayatımızda 'karne hediyesi' olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Avrupa ülkelerinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için teşvikler var. Mesela Fransa'da bisikletini tamir ettirenlere 50 euro veriliyor. Vergi iadesi ve bisiklet yollarını arttırmak gibi teşvikler de söz konusu" ifadelerine yer verdi.

Yeni Şafak'a konuşan Akgül, ayrıca 2020 sonuna kadar fiyat zammı yapmayacaklarının da altını çizdi.

Türkiye'nin aynı zamanda dünya bisiklet üretiminde bir merkez olabileceğini belirten Akgül, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin üretim merkezi olmasına sektör olarak hazırız. Türkiye, dünya ekonomisinin büyük bölümüne hitap edebilen bir bölgedeyiz. Avrupa, Ortadoğu, Afrika gibi bölgelere kısa mesafe ile ulaşabileceğimiz için avantajlı bir konumdayız"