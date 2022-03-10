Hükümetin ayçiçeği hamlesi fena battı! ‘Sen üretemezsin’ diye seni tutan mı Saygı?

Sözcü gazetesinde kalem oynatan Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde hükümetin Afrika’daki tarımsal faaliyetlerini eleştirmeye kalkıştı. Öztürk yazısında "yandaşlar Afrika'da ayçiçek üretiyor" ifadelerine yer verdi.

Öztürk şunları yazdı;

“2011 yılına geldiğimizde ayçiçeği üretimi havzamız yağ miktarının yüzde 25'ini karşılıyordu. Hükümet, başta Sudan olmak üzere Afrika ülkelerinde 50 ya da 100 yıllığına uçsuz-bucaksız tarla kiraladı. Bunlar, üretim yapmaları için “Yandaşlara” devlet tarafından kiraya verildi. Çoğu şirket, kiralanan yerde üs kurup ayçiçeği üretimi yapıyor. İşlenip ülkemize getirilen ayçiçeği yağı da ihtiyacın yüzde 40'ını karşılıyor. Peki bu üretim nasıl artırıldı? Normalde 2 kilogram ayçiçeğinden 920 gram ayçiçeği yağı elde ediliyor. Ancak “Paçal” dedikleri yağ karması yapılıyor. Kullanılan ayçiçek yağı ile palm yağı karıştırılıyor. Tiksinti vermemesi için aromalı satışa sunuluyor. Yurtdışında üretilen ayçiçeği yağı geliri 5 marketin kasasına giriyorsa buna da şaşırmayalım.”

Öztürk’ün Türkiye’nin Afrika’daki tarımsal faaliyetlerini hedef alan bu eleştirisi “Siz de gidip üretin, elinizi tutan mı var?” sorusunu sordurttu.