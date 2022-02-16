Hükümetin attığı adımlar sonuç veriyor! İşsizlik oranı düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe nazaran 78 bin azalarak 3 milyon 780 bin oldu.

Olumlu gelişme

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.5 puanlık düşüşle yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine nazaran 1.8 puan azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı, üçüncü çeyreğe kıyasla 0.6 puan düşerek yüzde 13 olarak hesaplandı.

Rakamlar sevindirici

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe kıyasla 0.8 puan daralarak yüzde 21.4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1 puan artarak yüzde 33.7 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise Ekim-Aralık 2021 döneminde üçüncü çeyreğe nispeten 0.8 puan artarak 42.8’e çıktı.

Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, Ekim-Aralık 2021 döneminde bir önceki çeyreğe nispeten 740 bin artarak 29 milyon 927 bine ulaştı. İstihdam oranı aynı dönemde 1 puanlık artışla yüzde 46.7 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe nispeten 661 bin artarak 33 milyon 706 bine vardı. İş gücüne katılma oranı ise 0.8 puanlık artışla yüzde 52.6 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında tarım sektöründe 68 bin, sanayi sektöründe 247 bin, inşaat sektöründe 36 bin, hizmet sektöründe 388 bin arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16.9’u tarım, yüzde 21.6’sı sanayi, yüzde 6.1’i inşaat, yüzde 55.5’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında 0.2 puan artarak yüzde 22.5’e yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15.5 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 18.6 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1.9 puan azalarak yüzde 11’e indi. İşsiz sayısı da 290 bin azalışla 3 milyon 680 bin olarak ölçüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3.9 puan artarak yüzde 46.5’e dayandı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 992 bin artarak 29 milyon 815 bine ulaştı.

İş gücüne katılım yükseldi

İş gücüne katılma oranı Ekim-Aralık 2021 döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine nazaran 3.5 puan artarak yüzde 52.3 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 702 bin artarak 33 milyon 496 bini buldu.

Kayıt dışlık geriledi

Kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine nispeten 1.1 puan azalarak yüzde 28.7’ye düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise 1.1 puan daralarak yüzde 18.1’e geriledi.

Ekonomistler, işsizlik oranında gözlenen gerilemede hükümetin pandemi döneminde ve normalleşme sürecinde aldığı tedbirlerin; yaptığı hamlelerin rol oynadığını ifade etti.