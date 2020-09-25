Hükümeti kurmakla görevlendirilmişti! O ülkede yeni gelişme

Şiddetli patlama ile sarsılan Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, çalışmalarında geldiği aşamayı ülkenin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile paylaştı.

31 Ağustos tarihinde, Müslüman ve Hristiyan siyasi partilerin destekleri ile hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Edip, açıklamasında, hükümeti kurma sürecine ilişkin olarak yarın saat 11.00'de tekrar Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkacağını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Mustafa Edib'in Avn'la herhangi bir liste paylaşmadığı söylenildi.

Şiilerin "Maliye Bakanlığı ısrarı"

Lübnan'da yeni hükümetin kurulamama nedeninin Şii siyasi grupların Maliye Bakanlığı'na kendilerinden bir kişinin atanması yönündeki ısrarı olduğu bildiriliyor.

Lübnan'daki Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların destek vermesi ile hükümeti kurma görevi verilen Mustafa Edib, halkın beklentileri doğrultusunda teknokratlar hükümeti kuracağı vaadinde bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, 1 Eylül tarihinde yaptığı Beyrut ziyareti esnasında Mustafa Edib hükümetinin 15 gün içinde kurulup reformları hayata geçirmesi durumunda Lübnan'a destek için ekim ayında uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandırmıştı. Macron'un Edib hükümeti için belirttiği süre ise 15 Eylül tarihinde sona ermişti.

Hariri'nin adımının ardından geldi

Eski Başbakan ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri, birkaç gün önce Şii grupların Maliye Bakanlığı hususunda olan ısrarı sebebi ile tıkanan teknokratlar hükümeti süreci ile ilgili yazılı bir açıklama yayımlamış, hükümeti kurmakla görevlendirilen Edib'e yardım etme kararı aldığını bildirmişti.

Hariri, çözüm olarak Edib'in, tıpkı diğer bakanlıklara belirleyeceği isimler gibi Maliye Bakanlığı'na da herhangi bir siyasi partiye aidiyeti olmayan Şii bir kişinin seçilmesini önermişti.

Teknokrasi nedir?

Peki Mustafa Edib'in vaad ettiği teknokratlar hükümeti ne demek?

Tüm karar verme süreçlerinin teknik uzmanların elinde bulunduğu yönetim şekline teknokrasi denir.

Bu sistemde yönetim kademelerinde sadece bilgi, tecrübe ve kabiliyet sahibi bilim insanları, mühendisler ve teknolojistler bulunur.

Ekonomik ve siyasi süreçler rasyonalizme (akılcılık) ve bilime dayandırılır.