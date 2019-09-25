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Hükümeti kurma görevi teröristbaşı Netanyahu'ya verildi

Terör devleti İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 17 Eylül'deki erken genel seçimde partisi ikinci olan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurma görevini verdi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 23:35
Hükümeti kurma görevi teröristbaşı Netanyahu'ya verildi

Rivlin, Netanyahu ve seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı liderleri Benny Gantz'ı birlik hükümeti kurma görüşmeleri için Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığında ağırladı.

Koalisyon kurma görevi Netanyahu'ya verildi

Görüşmeden kısa süre sonra Rivlin, partisi seçimleri ikinci tamamlayan ancak meclise giren sağ partilerin desteğini alan Netanyahu'yu yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

Rivlin'in bu kararı Netanyahu ile Gantz'ın birlik hükümeti kurmak amacıyla yaptıkları görüşmeden kısa süre sonra alması dikkati çekti.

Netanyahu ile Gantz koalisyon hükümetinde anlaşamadı

Öte yandan Mavi-Beyaz'ın önde gelen isimlerinden Yair Lapid, birlik hükümeti kurmak amacıyla Netanyahu ile Gantz arasında yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Netanyahu ile Gantz, pazartesi de Rivlin'in çağrısı üzerine birlik hükümetini kurmayı görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Sağ blok 55, sol blok 44 vekil çıkardı

İsrail'de 17 Eylül'deki seçimlerde 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimi önde tamamladı.

Mavi-Beyaz'ı 32 milletvekiliyle Netanyahu'nun partisi Likud takip ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 13 milletvekili çıkararak meclisin en büyük üçüncü grubu olmayı başardı.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise 8 milletvekiliyle mecliste yerini aldı.

Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ve Birleşik Tevrat Partis 7'şer milletvekili çıkardı.

Sol blokta yer alan İşçi Partisi 6 sandalyeye sahip olurken, eski Başbakan Ehud Barak'ın destek verdiği Demokratik Birlik İttifakı 5 milletvekiliyle meclisin en küçük grubu oldu.

Bu yıl ikinci kez yapılan genel seçimde hiçbir partinin 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması nedeniyle Rivlin, pazar ve pazartesi meclise giren 9 partinin heyetleriyle ayrı ayrı görüşmüştü.

Bu görüşmelerde Likud, Şas, Yamina ve Birleşik Tevrat Partisi, Rivlin'e başbakan olarak Netanyahu'yu önerirken, Mavi-Beyaz, İşçi Partisi, Demokratik Birlik İttifakı ve Ortak Arap Listesi Bloku'nun 10 milletvekili, başbakan adaylarının Gantz olduğunu İsrail Cumhurbaşkanına iletmişti.

Süreç nasıl işleyecek?

Yasalar gereği Cumhurbaşkanınca koalisyonu kurmakla görevlendirilen adayın, 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor ancak koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen adaya talep etmesi halinde 2 hafta ek süre verilebiliyor.

Söz konusu aday verilen ek sürede de koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa Cumhurbaşkanı koalisyon hükümetini kurmaya aday diğer kişiyi görevlendiriyor.

Bu aday da 28 gün içerisinde koalisyon hükümetini kurmazsa genel seçim tekrarlanıyor.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 23:35
  1. Rivlin
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