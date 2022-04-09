Hükümete yakın yazardan AK Parti'ye "tweet" eleştirisi

Melih Altınok, AK Parti Gençlik Kolları'nın paylaştığı sahur programı videosunun eleştiriler sonrasında silinmesini değerlendirdiği yazısında "Ev sahibi Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan gelen 'lüks sahur' şeklindeki tepkilere 'Ne var bunda' diyerek cevap veriyor... CHP trollerinin, İBB'nin su ve ulaşıma yaptığı zamları gündemden düşürmek için etkinliği abarttıklarını söylüyor. Sayan'ın paylaştığı faturada da sahur masasının maliyetinin 21 bin TL olduğu görülüyor. Kişi başı 30 TL'ymiş. Bugünkü şartlarda bir kahvaltı için gayet makul, ucuz bile" dedi. Görüntülerde gözüne batan tek şeyin protokol masası olduğunu belirten Altınok, "Bir de Ağrı Gençlik Kolları Başkanı'nın videoyu koyduğu tweet'i niçin sildiğini anlamadım... Yaptıkları işin yanlış olduğunu sonradan anladığını mı kabul ediyor? Yoksa kuru gürültüye, goygoya pabuç mu bırakıyor? Ne yazık ki iki ihtimal de siyasetçi olmayı kafaya koymuş gençler için bir soruna işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"AK Parti Gençlik Kolları, Ağrı'da kalabalık bir sahur programı yapmış. İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk da etkinliğin videosunu sosyal medyada paylaşmış.

Tahmin edeceğiniz üzere, "Millet aç, bunlar sahur yapıyor" eleştirileri gelmekte gecikmemiş.

O da paylaştığı videoyu apar topar silmiş.

Asıl gümbürtü de asıl bundan sonra çıkmış...

Ev sahibi Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan gelen "lüks sahur" şeklindeki tepkilere "Ne var bunda" diyerek cevap veriyor...

CHP trollerinin, İBB'nin su ve ulaşıma yaptığı zamları gündemden düşürmek için etkinliği abarttıklarını söylüyor.

Sayan'ın paylaştığı faturada da sahur masasının maliyetinin 21 bin TL olduğu görülüyor. Kişi başı 30 TL'ymiş.

Bugünkü şartlarda bir kahvaltı için gayet makul, ucuz bile.

Kimi AK Partili isimlerin eleştirilerinin aksine, gençlerin Kürtçe, Türkçe şarkılar söylemesi ve eğlenmesi de bana garip gelmiyor.

Ramazandayız ama yasta değiliz ya...

Görüntülerde gözüme batan tek şey, sahur kahvaltısında protokol masalarının kurulması... Yöneticilerin ayrı oturması.

Siz genç adamlarsınız arkadaşlar, nedir bu ağır siyasi abi pozları?

Bir de Ağrı Gençlik Kolları Başkanı'nın videoyu koyduğu tweet'i niçin sildiğini anlamadım...

Yaptıkları işin yanlış olduğunu sonradan anladığını mı kabul ediyor? Yoksa kuru gürültüye, goygoya pabuç mu bırakıyor?

Ne yazık ki iki ihtimal de siyasetçi olmayı kafaya koymuş gençler için bir soruna işaret ediyor.

Üzerine kafa yormalarını tavsiye ederim."