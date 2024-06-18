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Medya Hükümete yakın Sabah yazarından şaşkına çeviren "enflasyon" yorumu! "Mehteran" benzetmesi olay oldu
Medya

Hükümete yakın Sabah yazarından şaşkına çeviren "enflasyon" yorumu! "Mehteran" benzetmesi olay oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-18 11:05:00 -
Hükümete yakın Sabah yazarından şaşkına çeviren "enflasyon" yorumu! "Mehteran" benzetmesi olay oldu

Melih Altınok, Türkiye’de kiraz üreticilerinin düşük fiyatlardan şikayetçi olduğunu yazdı. Üreticiler, kirazı 10-15 TL’den satarken, pazarda 180-200 TL’ye satılıyor. Aradaki farkın tekelci firmaların manipülasyonundan kaynaklandığını belirten Altınok, enflasyonla mücadelenin serbest piyasa adı altında yapılamayacağını vurguladı​​. Altınok, hükümete yakın Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, Türkiye’de kiraz üreticilerinin düşük fiyatlardan şikayetçi olduğunu yazdı. Üreticiler, kirazı 10-15 TL’den satarken, pazarda 180-200 TL’ye satılıyor. Aradaki farkın tekelci firmaların manipülasyonundan kaynaklandığını belirten Altınok, enflasyonla mücadelenin serbest piyasa adı altında yapılamayacağını vurguladı​​. Altınok, hükümete yakın Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Yılda 250 bin tondan fazla kiraz üretilen Türkiye'de Çiftçi kirazı 10-15 TL'den satıyor.

Bir kilo kirazın maliyetini siz hesaplayın.

Pazarda kirazın kilosu ise 180-200 civarında. Yok satıyor.
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Arada kim ya da kimler varsa, karı dahil ürünü 15 TL'ye çıkartan çiftçiden daha fazla ne masraf ediyor olabilirler?

Gıda piyasasında havuz kurmuş tekellerin manipülasyon çarkına "Ama serbest piyasa" diyerek müdahale edilmediği bir ortamda enflasyonla mücadele mehteran adımlarından öteye geçemez.

Ayrıca dünyada serbest piyasa mı kaldı Allah aşkına?"

 

 

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