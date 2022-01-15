Hükümete yakın isimden Merkez Bankası'na "anket" tepkisi

Merkez Bankası'nın 2022 yılının ilk beklenti anketini yayınladığını hatırlatan Fuat Uğur, söz konusu ankette dolar ve enflasyon tahmininin yükseldiğine dikkat çekti. "Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi önceki ay 21,39 iken 25,37'ye; dolar kuru ise 15,56 iken bu anket dönemi 16,85'e çıktı" diyen Uğur, "Bu tür anketler açıklandıkça güven nasıl tesis edilecek?" diye sordu. İşte, Uğur'un Türkiye gazetesindeki o yazısı:

"126 milyar liranın sahibi 300 bin kişiymiş

Dünkü gazetelerde böyle çok şaşırtıcı haberler okudum. Tabii Türkiye açısından pek çoğu olumlu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün itibarıyla kur korumalı mevduat hesabına geçişlerin 126 milyar lirayı bulduğunu açıklamış. Bu 126 milyar lira 300 bin kişiye aitmiş. Kişi başına 420 bin lira düşüyor.

Bu arada Döviz Tevdiat Hesabı sahipleri kimbilir kaç kişidir? Yastık altı altın ve kasalarda saklanan dövizlerin sahiplerini saymıyorum bile.

Türkiye’yi farklı kılan bu tür özellikleri.

Geçen yıl 3 milyon gayrimenkul el değiştirmiş bir başka habere göre. Devletin kasasına tapu ve harçlardan 25 milyar lira para girmiş. Çok acayip. Buna bağlı olarak konut satışları aralık ayında yüzde 113,7 artarak yıllık 226 bin 503 adet oldu. Daha da ilginç olan şu. Kredi ile satışlar geçen yıla göre yüzde 48,6 oranında azalarak, ağırlıklı nakit ödemeyle gerçekleşmiş. Fiyatların yükseldiği, ekonomik sıkıntının kendini pek çok alanda hissettirdiği, enflasyonun epey bel büktüğü bir dönemde bu denli yüksek satış ilginç. Paranın kimde olduğu hakikaten belli olmuyor.

Bu arada Merkez Bankası 2022 yılının ilk beklenti anketini yayınladı: Dolar ve enflasyon tahmini yükseldi. Merkez Bankası ocak ayı beklenti anketini duyurdu. Yıl sonu TÜFE beklentisi önceki ay 21,39 iken 25,37'ye; dolar kuru ise 15,56 iken bu anket dönemi 16,85'e çıktı.

Ne olacak bu durumda? Bu tür anketler açıklandıkça güven nasıl tesis edilecek? Birtakım internet sitelerinde de sürekli olarak “Dolar yıl sonunda şu kadar, altın bu kadar olacak” diye yönlendirmeler de devam ediyorken üstelik..."