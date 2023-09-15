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Medya Hükümete yakın isimden emeklileri kahredecek haber! "Kulağıma gelen bilgilere göre..." deyip tüm Türkiye'ye duyurdu
Medya

Hükümete yakın isimden emeklileri kahredecek haber! "Kulağıma gelen bilgilere göre..." deyip tüm Türkiye'ye duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:49:00 -
Hükümete yakın isimden emeklileri kahredecek haber! "Kulağıma gelen bilgilere göre..." deyip tüm Türkiye'ye duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, emekliler için bir seferlik ikramiyenin yetmeyeceğini, seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, emekliler için bir seferlik ikramiyenin yetmeyeceğini, seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti. 

Selvi, emeklilerle ilgili düzenleme konusunda, "Sadece en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili olmayacağı, emeklilerin tümünü kapsayacağı söyleniyor. Hem memur emeklileri hem SSK ve Bağ-Kur Emeklileri bundan eşit bir şekilde yararlanacak. Seyyanen bir zam yapılması bekleniyor. Bunun için bir yasal düzenleme yapılacak" dedi. 

Selvi, şöyle devam etti:

"Kulağıma gelen bilgiler bir defaya mahsus olacağı yönünde. Bunu Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı nedeniyle, “Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı ikramiyesi” olarak tanımlayanlar da var.
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Tekrar ifade ediyorum. Kulağıma gelen bir defaya mahsus olacağı yönünde ama bu tatmin edici olur mu emin değilim.

Emeklilerimiz zor durumda. Bir defalığına verilecek ikramiye emeklileri tatmin etmez. Çünkü hayat pahalılığı karşısında en çok onlar eziliyor. Bir defaya mahsus değil, yıl sonuna kadar yapılacak bir seyyanen zam onları rahatlatabilir."

 

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