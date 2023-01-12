Hükümete dolar için tepki çeken talep: Dolar kuru 23 liraya yükseltilmeli

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, dolar kurunun 23 lira olması gerektiğini söyledi.

Dolar 23, euro 24

Kaya, sektör için ideal kurun 23 lira/dolar ve 24 lira/euro civarında olabileceğini, özel kur uygulamasının da 9 aya kadar geçici bir süre için uygulanabileceğini söyledi.

Kaya, “Mevcut şartlar devam ederse 2023’te 20 milyar dolar civarına gerileyebiliriz” iddiasında bulundu.