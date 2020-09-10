Hükümete "bulaşmayı engelleyin" diyen Kılıçdaroğlu'nun danışmanı koronaya yakalandı

CHP'de giderek artan koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Alay konusu oldu

Öte yandan hükümete koronavirüsle ilgili "akıl ve mantık" önerisinde bulunmak isteyen Kılıçdaroğlu ortaya koyduğu öneri ile alay konusu olmuştu.

Koronavirüs salgını üzerinden aklınca hükümeti hedef almaya çalışan Kılıçdaroğlu beyin yakan açıklamalarda bulundu. Salgın sürecini başarılı ve etkin bir şekilde yürüten hükümeti karalamaya çalışan Kılıçdaroğlu "Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin'' ifadelerini kullandı.

Kendince dahiyane çözüm üreten Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu olurken bazı kullanıcılar CHP içerisindeki korona vakalarını hatırlatarak "Hükümete çağrı yapacağına önce kendi partine bulaşmayı önle" diyerek tepkilerini dile getirdi.

CHP'deki koronavirüs vakaları

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.

Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran Çelik, "Maalesef yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi! Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin..." dedi.

CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Öztrak paylaşımında, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Birkaç kafta evden çalışacağını söyleyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum."

Adıgüzel'in testi pozitif çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Adıgüzel açıklamasında şunları kaydetti:

"Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."

Şovmen Özgür şimdi ne yapacak

CHP'den peşi sıra gelen koronavirüs vakası haberlerinden sonra akıllara "Adli yıl açılış töreni" için düzenlenen toplantı öncesi istenen koronavirüs testinden rahatsızlık duyan CHP'nin şovmeni Özgür Özel geldi. Özel, katılımcıların sağlığı için düzenlenen uygulamaya karşı hadsiz bir çıkışa imza atarak, kendilerine gönderilen yazıyı kameralar karşısında yırtıp, yere atmıştı.

Söz konusu skandal hareketin ardından şovmen Özel'in koronavirüs testleri pozitif çıkan CHP'li isimlerin açıklamalarının ardından ne yapacağı merak konusu oldu.