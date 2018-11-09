Hükümet hazırladı… Tüm kesimlerin doğrudan cebine yansıyacak

Hükümet, 2019'da sosyal güvenlik ve çalışma hayatında, doğum yapan anneden üniversiteli gençlere, zora giren patrondan evlenen çiftlere kadar tüm kesimlere doğrudan yansıyacak bir paket hazırladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2019 bütçe sunumunu yaptı. Bakan Selçuk gelecek yıl için 103 milyar liralık bütçe ayrılan sosyal güvenlik ve çalışma yaşamına ilişkin şu mesajları verdi:

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 5 BİN TL: Şartlı eğitim yardımlarından faydalanan gençlere üniversiteyi kazanmaları durumunda bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren şartlı eğitim yararlanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira verilecek.

2 MİLYON ÇOCUĞA EĞİTİM YARDIMI: Yoksulluk riski altındaki ailelerin eğitim çağındaki çocuklarını düzenli okula göndermelerini teşvik amacıyla verilen şartlı eğitim yardımından yıllık ortalama 2 milyon 200 bin çocuk yararlandı. Bugüne kadar yaklaşık 6.2 milyar liralık ödeme yapıldı.

İKİZ VE ÜÇÜZ BEBEKLER İÇİN: Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapılacak. Böylece ikizi olan anneye iki yıllık dönemde toplamda 3 bin 600 lira ödenecek.

MEVSİMLİK İŞÇİYE KORUMA: Mevsimlik tarım işçileri projesi kapsamında bu yıl 11.9 milyon lira olmak üzere son iki yılda 34.1 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Mevsimlik tarım işçilerine gelecek yıl da destek sürecek.

EMEKLİ DOKTORA ZAM: 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla emekli aylıklarında, uzman hekimler için 2 bin liradan, pratisyen hekimler için bin 500 liradan az olmamak üzere artış sağlanıyor.

KRONİK HASTAYA DESTEK: Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin elektrik bedellerinin 200 liraya kadar olan kısmına yönelik destek verilecek.

354 BİN SURİYELİYE DESTEK: 2014-2018 arasında 354 bin 386 geçici koruma altındaki Suriyeli misafire psiko-sosyal destek hizmeti verildi. Yine aynı dönemde 60 bin 822 Suriyeliye çalışma izni verildi.

ENGELLİ MEMUR SAYISI 54 BİN: Bu yılın eylül ayı itibariyle kamuda istihdam edilen engelli personel rakamı 54 bin kişiye ulaştı. Toplam 513 bin bakıma muhtaç engelli vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor.





67 milyon liralık çeyiz desteği



Devlet katkısı çeyiz hesabı uygulamasında 5 bin liradan 7 bin 500 liraya, konut hesabında 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Eylül sonu itibariyle çeyiz hesabında 22 bin kişiye yaklaşık 67 milyon lira, konut hesabında da 15 bin kişiye 105 milyon lira mevduat bulunuyor.





Asgari ücret aralık ayında belirlenecek



Asgari ücreti 2002 yılına göre 2018 yılında da yüzde 102.6 oranında arttırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, "2019 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarımız aralık ayı içerisinde işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek" diye konuştu.





Kayıt dışı çalışana 56 milyon lira ödeme



Kayıtdışı istihdamla mücadele, denetim ve rehberlik faaliyetleri kapsamında eylül sonu itibarıyla 13 bin 446 işyerinin denetlenerek, 1 milyon 345 bin 387 çalışana ulaşıldı, 2 bin 819 işyerine 36 milyon 173 bin 259 lira idari para cezası önerildi. Çalışanlara 56 milyon 444 bin 61 lira, 21 milyon 156 bin 882 lira kamuya ödeme yaptırıldı.





Yarım gün çalışmaya 35.5 milyon lira



Kadınların aile ve iş hayatını bir arada sürdürebilmeleri için başlatılan yarım gün çalışma ödeneği uygulaması devam edecek. İki yıldır devam eden uygulama kapsamında 18 bin kişiye yaklaşık 35.5 milyon lira ödenek aktarıldı.





1 milyon 250 bin kişiye istihdam



İşsizlikle mücadele ve istihdam gelecek yılın öncelikli başlıkları olacak. En az 1 milyon 250 bin kişinin özel sektörde işe yerleştirilmesi, 4 milyonu aşkın kişiye danışmanlık hizmeti verilmesi sağlanacak. En az 500 bin kişinin kurs ve programlardan yararlanması hedefleniyor.





Prim indirimine 15 milyar kaynak



Sosyal Güvenlik Kurumu'na 68 milyar liranın üzerinde bütçe ayrılırken, işveren primi için yaklaşık 15 milyar liralık kaynak ayrıldı. İşsizlik Sigortası Fonu Hazine Prim Katkısı için 2.6 milyar lira bütçe öngörüldü.

Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki yaklaşık 174 bin kişinin istihdamlarının teşviki sağlandı. Sosyal yardım alanlara istihdam yaratan işverene sigorta prim desteği 2019'da da sürecek.





80 bin işverene ücret garantisi



Ödeme güçlüğünedüşenişverenlerin3 aylık ücretalacakları ÜcretGaranti Fonu'ndankarşılanıyor. Uygulamanınbaşladığı 2005'ten bu yana 79 binkişiye 208 milyon liralık ödemeyapılırken, İşsizlik SigortasıFonu'nun toplam varlığı ekim ayısonu itibariyle 125.5 milyar lirayaulaştı.





Risk altındaki 4 bin çocuğa tedbir



Sokakta çeşitli nedenlerle risk altındaki çocukların korunması, topluma kazandırılması için 130 mobil ekip oluşturuldu, 10 bin 873 çocukla çalışma yapıldı. 224 çocuk hakkında bakım, 3 bin 954 çocuk hakkında eğitim ve danışmanlık tedbir kararı uygulandı, 2 bin 829 çocuğa sosyal destek sağlandı. Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık