Hükümet harekete geçti! Kenti terk eden herkese 26 bin dolar verilecek!

Tokyo, Kanada'nın tamamı kadar olan nüfusuyla dünyanın en büyük kenti konumunda. 38 milyon insanın yaşadığı Tokyo, yoğun nüfustan muzdarip. Yaşam kalitesini etkileyecek büyüklükteki kalabalık yöneticileri harekete geçirdi. Bu doğrultuda Tokyo'yu terk edip ülkenin herhangi bir kırsal bölgesine gitmeyi kabul eden herkese Japon Hükümeti maddi teşvik sağlayacak.

26 bin dolar teşvik verecek

Projeye göre Tokyo'yu terk edip, ülkenin herhangi bir yerindeki taşra bölgesine taşınmayı kabul eden herkese Japon Hükumeti, 26 bin dolar tutarında bir teşvik verecek.

Tek şart: Büyük kente yerleşmemek

Açıklanan bedeli elde etmek için tek şart . Projenin ne denli ilgi göreceği merak konusuyken kalabalık ve yaşlı nüfusun başta Tokyo olmak üzere tüm Japon metropollerinde büyük bir sorun olmaya devam edeceği öngörülüyor.