Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hükümet harekete geçti! Bunu alana KDV yok

Organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin (KSS) inşasına ilişkin tüm alımlar KDV`den istisna olacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:27
Hükümet harekete geçti! Bunu alana KDV yok

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama  Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Buna göre, kat karşılığı inşaat işlerinde arsa payı esasına dayanan  vergilendirme modeline geçiliyor.

OSB ve KSS'lerin inşasına ilişkin de istisna düzenlemesi yapılırken,  organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin  inşasına ilişkin tüm alımlar KDV'den istisna olacak. Ar-Ge ve tasarım  faaliyetleri ile imalat sanayiinde kullanılacak makine ve teçhizat teslimlerinde  de KDV istisnası getirilirken, bu istisnalardan yararlanmak için vergi  dairelerinden alınacak istisna belgesi satıcılara ibraz edilerek, KDV'nin  uygulanmaması sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen  alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri de KDV'den  muaf tutuldu. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği  Yönetmeliği'ne göre kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri  tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV'den istisna olacak.

Faydalı ömrünün tamamlayan makine ve teçhizata ilişkin KDV'nin  indirimlerden çıkarılmasına gerek olmayacak. İndirimli orana tabi işlemin  gerçekleşmesinden sonra ciro primi, iskontolar, garanti ve reklam giderleri  nedeniyle ödenen KDV'nin iadesine de imkan tanınacak.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:27
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili başkan istifa etti
    1. AK Partili başkan istifa etti
    2. YouTube Kids ebeveyn denetimi artıyor!
    3. Gargara suyunun bilinmeyen kullanım..
    4. Haliç'te ilginç intihar girişimi!..
    5. Yunanistan şaşırtmaya devam ediyor!..
    6. İbrahimovic bunu beklemiyordu!
    7. Konya şehidini binler son yolculuğuna..
    8. SP'de derin çatlak! Gül aday olursa...
    9. 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulası…
    10. AK Partili isim istifa etti
    11. Bakan Jülide Sarıeroğlu açıkladı: 26..
    12. Artvin'de çobanın ‘Vali’ şaşkınlığı
    13. ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde..
    14. Terör örgütü PKK, Ezidileri kullanarak..
    15. Beşiktaş'ta flaş derbi kararı
    16. ALES'e girecekler dikkat! Belgeler..
    17. İşte Abdullah Gül'ün isyan bayrağını..
    18. ...’ı kiraya veren acısına katlanır….
    19. AB'den Türkiye'ye skandal Yunanistan..
    20. Uzmanlardan sahte gözlük uyarısı
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Melih Gökçek'ten bomba anket!
    Melih Gökçek'ten bomba anket!
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu