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Yerel

Hükümet duyurdu: Martılara düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yoğun talep gören martılar ile ilgili düzenleme yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:15:00 - 2020-07-14 11:21:50
Hükümet duyurdu: Martılara düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, büyükşehirlerde kullanımı gün geçtikçe artan martı scooter’lar için bir düzenlemenin yolda olduğunu söyledi.

Hürriyet’e konuşan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, scooter’lar konusunda yeni alternatif modellerler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Karaismailoğlu şunları söyledi:

Son dönemde scooter (martı) kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var.

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