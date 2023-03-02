Hükümet 1,5 milyon konutu yenilemek istiyor! Vizyonsuzlar karşı çıkıyor

Hükümetin İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu taşıma kararına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan itiraz geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan İmamoğlu, "Bırakın yeni konut üretmeyi, 1,5 milyon evin eşyasını taşımaya kalksanız 10 senede taşıyamazsınız." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün olası İstanbul depremine ilişkin alınan önlemleri açıkladı. Bakan Kurum, megakentte 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirledikleri 2 rezerv alana taşıyacaklarını bildirdi. Habertürk yayınına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu projeye karşı çıktı.

İmamoğlu, "İstanbul'da kalkar, deprem olduktan sonra, toplantıyı yapmadan 1 gün önce, 1,5 milyon konutu İstanbul'un kuzeyinde belirlediğimiz alanlara taşıyacağız derseniz Bakanlık olarak, ve süphanallah deriz size. 1,5 milyonluk konut 15 tane Beylikdüzü demek." ifadelerini kullandı.

"10 senede taşıyamazsınız"

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: "80'li yıllarda Beylikdüzü ve yakın çevresi uydu kent olarak tariflendi. Şu anda orada 3,5 milyon insan yaşıyor. Bakırköy eski Bakırköy değil. Ayameme, Çınçın deresi tıklım tıklım yapı doldu. Bırakın yeni konut üretmeyi, 1,5 milyon evin eşyasını taşımaya kalksanız 10 senede taşıyamazsınız.

"İstanbul bize diz çöktürür"

1,5 milyonluk konutu nereye taşıyorsun? Kuzey ormanlarını mı yok edeceğiz? Siz yeni yerleşim yeri yapıyorum derseniz, İstanbul'u 40 milyon yaparsınız. Kuraklığı ve susuzluğu konuşurken, İstanbul'a 20 milyonu, Marmara bölgesine 30 milyonu yığdık. Bu şekilde devam edersek İstanbul bize diz çöktürür biliyor musunuz?"

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