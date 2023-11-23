Hukukçular Derneği’nden Filistin’e destek

Terörist İsrail’e karşı toplanan Hukukçular basın açıklamasında bulundu.

"Bugün Filistin’deki kadınlarla dayanışmak amacıyla Türkiye’deki kadınların oluşturduğu kadın inisiyatifi 15 gündür sürdürmüş olduğu oturma eylemine nöbetine destek olmak amacıyla Türkiye’deki 89 sivil toplum örgütüyle birlikte burada bulunuyoruz. Hukukçular Derneği olarak İsrail’in yapmış olduğu vahşete, katliama, soykırıma karşı çeşitli platformlarda gerek suç duyurusunda bulunmak suretiyle gerekse uluslararası hukuk mekanizmasını işletmek suretiyle tepkimizi ortaya koyduk. Bugün de bu sivil hissiyat ve destek olmak amacıyla buradayız.

Gazze‘deki olaylar üzerine bir kez daha bulunmak ve kamuoyuna da bilgilendirmek üzere bir aradayız bir çok sivil toplum oluştu. Buna tepki biz hukukçular olarak apayrı bir şey yaşıyoruz çünkü insanlardan herhangi birine yapılmış olan bir insan hakkı ihlali aslında bütün topluma karşı yapılmış bir tehdittir. Bugün İsrail Filistin halkına yönelik olarak yaptığı bu soykırımı bu suçları herhangi bir şekilde bunun hesabını vermediği sürece, nezdinde bunun hesabı sorulmadığı sürece yarın bir gün bütün toplumlara bütün milletlere kendisinden olmayan her halka karşı işlemek potansiyeline sahiptir ve bu umursamazlığını da zaten dile getirmekten hiç çekinmemektedir.

Soykırım suçu bir insanlık suçudur ve soykırım suçuna karşı da İslam coğrafyası İslam işbirliği teşkilat mensubu ülkeler başta olmak üzere tüm insanlığı uluslararası ceza Mahkemesi’nde soykırım suçuna iştirak eden Netanyahu kabinesi ve cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz bizlerde hukukçu kadınlar derneği hukukçular derneği mazlum der organizasyonunda 12 seçimde bir dilekçe hazırlayarak İstanbul ve Ankara adliyesi önünde yahu kabinesi ve cumhurbaşkanı hakkında soykırım suçunu insanlığa karşı suçlar suçlamasıyla dava açılması üzere savcılığa müracaatta bulunduk suç duyurusunda bulunduk."