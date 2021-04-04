Hukukçu ve yazar Fikri Akyüz’den ‘sakat CHP zihniyetine’ cevap: ‘Ne var ki bu 103 amiralin bildirisinde’ diyenler...

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Kamu kurumları, STK’lar ile Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen tepkiler, 104 amirali ve onun uzantısı CHP zihniyetini fena köşeye sıkıştırmış durumda.

“AK Parti’ye ‘yanlayanlar’ hukuk bekçisi gibi dolaşmasın”

Darbeci zihniyetin pişmanlık duymadığını hatırlatan Fikri Akyüz, şunları söyledi:

“27 Nisan 2007'deki E-Muhtıra'ya köşesinde ve ekranda alenen destek verip, nedamet de getirmeyip, sonradan Ak Parti'ye "yanlayanlar" son bildiri üzerinden burada demokrasi süvarisi, hukuk bekçisi gibi dolaşmasın. Hem "pişman"ım demediler hem "etkin"ler!”

Fikri Akyüz’den darbecilere zor soru: Kimden emir aldınız?

104 emekli amiralin “darbe” bildirisini sosyal medya hesabından değerlendiren Fikri Akyüz, “103 Emekli Amiral geceyarısı bildiri yayınlamış; ki buna literatürde muhtıra deniliyor. Soru 1: 103 emekli bir araya gelerek 15 Temmuz darbesine 103 gün kala bildiri yayınlamakla neyin mesajını veriyorsunuz? Soru 2: Siz Amiral misiniz Emiral mısınız? Kimden emir aldınız?” şeklinde sorular yönelltti.

Bildiride PKK dili kullanılmış!

PKK ve terör örgütü yandaşları tarafından kullanılan benzer bir ifadenin de skandal bildiride yer aldığına dikkat çeken Fikri Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu arada bildiride "TSK'nin.." yazmışlar. ..nin değil ..nın olacak. Ya PKK'nin diye yazanlara kızmayın ya da TSK'nın diye yazın. Tutarlı olun.”