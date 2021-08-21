Hukuk tanımaz Ekrem, kazmaya başladı

Yaptığı skandallarla ve şovlarla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adeta İstanbullulardan intikam alıyor.

Hayvan barınağındaki toplu katliamla adeta infiale eden olan İmamoğlu idaresindeki İBB, vatandaşları canından bezdirdi.

Otobüsleri, metroları ve metrobüsleri hemen hemen her gün yolda kalan Ekrem İmamoğlu, bu duruma çözüm bulmak yerine "AK Parti bizi çalıştırmıyor" edebiyatı yaparak bir de İstanbulluların aklıyla alay ediyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yol yapmak yerine Haliç'in ortasına eşi Dilek İmamoğlu ile oynamak için tenis kortu yaptıran Ekrem İmamoğlu'nun skandalları saymakla bitmiyor.

Hukuk tanımaz Ekrem!

Temel atmama töreni saçmalığından borç alma törenine kadar bir çok tepki çeken eylemi gerçekleştiren İmamoğlu, bu kez de mahkeme kararını ayaklar altına alarak hukuk tanımazlığını gözler önüne serdi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Eyüpsultan Gençlik Parkı'na gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, iş makineleriyle toprak zemini kazmaya başladı.

İBB iştiraki KİPTAŞ'ın Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesine dahil edilen park hakkında İstanbul 5. İdare Mahkemesince dün yürütmeyi durdurma kararı alındı.

İBB'ye bağlı ekiplerle iş makineleri, karara rağmen afet ve acil durum toplanma alanı içerisinde yer aldığı bilinen parkın toprak zeminini kazmaya başladı.

"Ağaç, ağaç' diyerek Türkiye'yi ateşe verenler..."

Mahalle sakinlerinden Fatma Bozdağı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca parkta kalarak yıkıma engel olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bozdağı, hiçbir kanun ve kuralın dinlenilmediğini belirterek, "Sabah saat 8.00'de bunların gürültüsüyle uyandık. Biz yalvarıyoruz artık, bizim parkımızı, yeşil alanımızı bize geri versinler. Biz asla pes etmeyeceğiz, haklı mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Biz buraya bina dikilmesini istemiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. 'Ağaç, ağaç' diyerek Türkiye'yi ateşe verenler, burada yüzlerce ağaç katledildi. Ağaçların çatır çatır kırılma sesini ağlayarak izledik." dedi.

Mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı çıkmıştı

Gençlik Parkı'nın yıkılmasına karşı çıkan mahalleliler, İBB'nin kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesine başvurmuştu. Talebi değerlendiren mahkeme, dün açıkladığı kararla yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul etti. Mahkeme, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırmıştı.